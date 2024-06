Janones se salva de cassação e sessão vira balbúrdia

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, ontem, o arquivamento do processo de cassação do mandato do deputado André Janones (Avante-MG), acusado pelo PL de chefiar um esquema de "rachadinha" em seu gabinete. O parecer do relator Guilherme Boulos (PSol-SP) foi aprovado por 12 x 5. Ele considerou que o caso não deveria ir adiante, argumentando que as acusações seriam anteriores ao atual mandato de Janones. Ressaltou, ainda, que as acusações eram de conhecimento público desde 2022.

Ao ser decretado o resultado favorável a Janones, uma imensa confusão se formou. Os bolsonaristas partiram para cima do parlamentar com xingamentos e ameaças de agressão física. A certa altura, foi cercado pelos deputados delegado Éder Mauro (PL-PA), Delegado Caveira (PL-PA), Zé Trovão (PL-SC) e Nikolas Ferreira (PL-MG). O mínimo que se escutou nesse momento foram berros de "ladrão", "vagabundo" e "safado" na direção de Janones.

O deputado, porém, resolveu reagir às agressões verbais e passou a rebatê-las, tornando a situação ainda mais tensa. A Polícia Legislativa interveio para tentar acalmar. Zé Trovão teve de ser contido, pois queria agredir Janones — que, por sua vez, escolheu Nikolas como alvo dos xingamentos. Chamou-o para a briga, desde que viesse sem seguranças.

Mesmo sendo levado para fora da sala onde ocorreu a sessão, a confusão continuou pelos corredores. Nikolas e um grupo de assessores saíram atrás de Janones e os dois trocaram vários insultos. O deputado do PL provocava o do Avante chamando-o para brigar, o que quase aconteceu se auxiliares e seguranças não tivessem impedido.

Tensão

Mas, antes de toda a confusão, já se podia perceber que o clima na sessão era de profunda animosidade. Enquanto justificava o teor do relatório que elaborara, Boulos e Pablo Marçal (PRTB) — que acompanhava a sessão e usava irregularmente na lapela o pin de deputado federal, algo que não é — também trocaram ofensas.

"O debate que se faz aqui, e que está posto no relatório, que nenhum dos que fizeram espetáculo aqui tratou. Trouxeram até coach picareta para tentar tumultuar a sessão. Espero muito — não sei se está aqui ainda o coach picareta — que não venda sua candidatura para o prefeito (de São Paulo) Ricardo Nunes. Vá até o fim, que quero te enfrentar nos debates. É o que mais quero. Não venda sua candidatura, que tem gente que está dizendo que você já está vendendo", provocou Boulos, que assim como Marçal é pré-candidato à prefeitura paulistana. "Se a Justiça concluir que, no caso do deputado André Janones, houve crime, que ele seja punido. Agora, não é esse o debate que se está fazendo aqui", acrescentou o relator.

A representação do PL acusava o deputado do Avante de cobrar repasses de parte dos salários de funcionários que trabalhavam em seu gabinete. Janones foi gravado, em 2019, cobrando a rachadinha, sob o argumento de que servidores com maiores salários devolveriam parte da remuneração para que seu patrimônio pessoal fosse recomposto. O caso é investigado pela Polícia Federal (PF). (Colaborou Fabio Grecchi) Saiba Mais Política Funkeira protesta de biquíni em frente ao Congresso contra PEC das Praias

Funkeira protesta de biquíni em frente ao Congresso contra PEC das Praias Política Nikolas quer grupo de trabalho para discutir a greve nas Universidades

Nikolas quer grupo de trabalho para discutir a greve nas Universidades Política Em Brasília, Eduardo Leite pede reunião com Lula e ajuda ao RS

Em Brasília, Eduardo Leite pede reunião com Lula e ajuda ao RS Política Com confusão, Conselho de Ética arquiva processo contra Janones