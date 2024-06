Presidente do Solidariedade se entrega à PF após quatro dias foragido

Eurípedes Gomes Júnior, atual presidente nacional do Solidariedade - (crédito: Janine Moraes/CB/D.A Press)

O presidente do Solidariedade, Eurípedes Gomes Júnior, se entregou à Polícia Federal (PF), em Brasília, na manhã deste sábado (15/6). Ele estava foragido há quatro dias, quando a PF desencadeou uma operação que apura desvios de recursos nas eleições de 2022.

Na quinta-feira, o nome de Eurípedes Júnior foi incluído na lista vermelha de difusão da Polícia Internacional (Interpol).

Segundo a investigação, foram desviados recursos do fundo partidário e eleitoral do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) nas eleições de 2022. O partido foi incorporado ao Solidariedade no ano passado.

As investigações tiveram início a partir de denúncia do então presidente do partido em desfavor de um ex-dirigente suspeito de desviar aproximadamente R$ 36 milhões.