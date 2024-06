"Tarcísio certamente tem mais influência nas decisões de Campos Neto que eu", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, mais uma vez, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Lula afirmou que a atuação de Campos Neto tem um viés político que prejudica o desenvolvimento econômico do Brasil e afirmou que o "comportamento do Banco Central é a única que coisa que está desajustado no país". A declaração foi dada durante entrevista à rádio CBN na manhã desta terça-feira (18/6).

O presidente destacou o potencial do Brasil em liderar a transição energética e disse que não vai jogar fora a oportunidade por causa de problemas relacionados à gestão do BC. Lula afirmou ainda que buscará um nome experiente para liderar o Banco Central quando acabar o mandato de Campos Neto. "Na hora que chegar a hora de eu indicar um presidente pro Banco Central vai ser uma pessoa madura, calejada e responsável. Alguém que tenha respeito pelo cargo que exerce e alguém que não se submeta a pressões do mercado."

Constantemente o presidente Lula critica a atuação de Roberto Campos Neto e questiona a proximidade dele com nomes da direita.

Roberto Campos Neto foi indicado para presidir o Banco Central pelo então presidente Jair Bolsonaro, em 2019 e tem mandato até o final do ano. Na semana passada, Campos Neto foi homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) e recebeu elogios do governardo do estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas. A cerimônia gerou críticas da presidente do PT, Gleise Hoffman.

Questionado se Tarcisio de Freitas tem influência nas decisões de Campos Neto, a frente do Banco Central, Lula disse que "certamente tem mais influência que eu".

"Ele [Campos Neto] esteve em uma festa oferecida pelo Tarcisio, foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez pra ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 10,5. Então quando ele [Campos Neto] se autolança a um cargo eu fico imaginando: O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Sérgio Moro fez? O paladino da Justiça com o rabo preso à compromissos políticos?! Então o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Ele tem que dirigir a política monetária do país levando em conta que precisamos controlar a inflação e crescer", afirmou o presidente Lula.