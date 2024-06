Após homenagem na Alesp, Campos Neto é elogiado por Tarcísio e criticado pelo PT

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi elogiado pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante sessão solene na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Na noite de segunda-feira (10/6), Campos Neto foi homenageado e chamado por Tarcisio de pessoa "fora da curva".

“Têm alguns extraterrestres que a gente tem o privilégio de conhecer, algumas pessoas absolutamente fora da curva e o Roberto é uma desses caras. Que se destaca pela densidade e pela competência técnica”, disse Tarcísio. Na sessão, Campos Neto recebeu medalha de Honra ao Mérito Legislativo do estado de São Paulo e ganhou um jantar oferecido pelo governador.

Leia também: Campos Neto recebe homenagem na Alesp com elogios de políticos e falas sobre legado ao Brasil



Em seguida, a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou a proximidade de Campos Neto com nomes da oposição do governo Lula e afirmou que Campos Neto "faz política".

"Que outro presidente de Banco Central fica em convescotes, jantares, conversas e homenagens com políticos de oposição e com o “mercado” como ele fica? Ele não tem nada de técnico, é político. Olhem o comportamento do Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, ou da Christine Lagarde, presidenta do Banco Central Europeu. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo", criticou a parlamentar, nas redes sociais.

"Depois de obrigar o país a pagar R$ 800 bilhões em juros da dívida em 12 meses, Roberto Campos Neto jantou com Tarcísio Freitas no Palácio Bandeirantes. Foi a festa dos bolsonaristas para comemorar o prejuízo causado à economia e à população. É assim que planejam voltar ao governo em 2026: sabotando o governo Lula com o veneno dos juros, tocando o terror no mercado e mentindo muito, como ensina Bolsonaro, o chefe de todos eles", acrescentou Gleisi.