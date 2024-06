Cid volta a depor para a PF para explicar novas joias nos EUA

Com as novas descobertas realizadas em parceria entre a PF e o FBI, a situação do militar pode se agravar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O tenente-coronel Mauro Cid voltou a depor à Polícia Federal (PF), na tarde desta terça-feira (18/6), na sede da corporação em Brasília. Na nova oitiva, o militar responderá a questionamentos no âmbito do inquérito da PF que apura a apropriação e venda, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e auxiliares da sua confiança, de presentes protocolares recebidos pelo estado brasileiro.



Além de Cid, o pai, general Mauro Cesar Lourena Cid, deve explicar as novas joias encontradas pela PF durante diligências realizadas nos Estados Unidos em colaboração com as forças de segurança daquele país. A PF já identificou que diversos presentes, que deveriam ter sido adicionados ao acervo da União, foram negociados em lojas dos EUA, processo que teria sido intermediado por Lourena Cid, que, à época, comandava o escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) em Miami.



Com as novas descobertas realizadas em parceria entre a PF e o FBI (equivalente a PF norte-americana), a situação do militar pode se agravar. Com a expectativa do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, de que até o fim do mês o inquérito seja encaminhado para que o Ministério Público decida se vai apresentar denúncia contra Mauro Cid e Lourena Cid.



"Houve um encontro de um novo bem vendido ou tentado ser vendido no exterior. Tecnicamente, tem o poder de robustecer a investigação que tem sido feita. Desde a apreensão no aeroporto, até hoje. A expectativa é concluir em junho", disse Rodrigues em um café da manhã com a imprensa.



Diferentemente de Mauro Cid, o seu pai, Lourena Cid, deve depor de forma virtual.