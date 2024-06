CPI das Apostas aprova convite para Lucas Paquetá prestar esclarecimentos

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado Federal votou nesta terça-feira (18/6) a favor do requerimento de convite ao jogador brasileiro Lucas Paquetá, denunciado na Inglaterra por envolvimento em apostas.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), vice-presidente da comissão, foi quem apresentou um requerimento pela convocação do jogador. O presidente da comissão, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), também apresentou um requerimento.

Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa de futebol de ter recebido cartões amarelos forçadamente em quatro partidas da Premier League a fim de beneficiar apostadores. Desde agosto de 2023 ele era investigado pelo caso, mas só foi denunciado formalmente no fim de maio. O jogador negou as acusações na época, disse que cooperou com as investigações e que estava "extremamente surpreso e chateado" pela decisão de denúncia.



A aprovação da convocação do atleta foi feita de forma simbólica. Além do requerimento sobre Paquetá, foram aprovadas a quebra de sigilo do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, que é apontado como o responsável por mandar um áudio falando sobre a manipulação de resultados na partida da terceira divisão de Campeonato Carioca.

Além disso, houve também a aprovação do convite à William Pereira Rogatto, suspeito de ter atuado em manipulações de partidas no Distrito Federal e de Rodrigo Alves, presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas. 13 requerimentos foram aprovados na ocasião.

