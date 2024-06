Datafolha: Lula é aprovado por 36%; reprovação cai para 31%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (18/6) mostra leve melhora na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação se manteve estável, passando de 35% para 36% — dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A reprovação caiu de 33% para 31%. Já a avaliação regular foi de 30% para 31%.



O último levantamento foi realizado em março. A pesquisa traz a inversão da curva na popularidade do petista, que vinha caindo desde dezembro do ano passado. O Instituto Datafolha entrevistou 2.008 eleitores, em 113 municípios brasileiros, entre os dias 4 a 13 de junho.



O índice de aprovação considera as pessoas que classificam o governo Lula como bom ou ótimo. Já a desaprovação, como ruim ou péssimo. Na área econômica, 40% dos participantes acreditam que o cenário vai melhorar, 28% que vai piorar, e 27% que vai ficar igual. Os valores estão estáveis em relação à pesquisa anterior, e oscilaram dentro da margem de erro.

Medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul

O levantamento mostra ainda que não houve efeito aparente das ações de ajuda ao Rio Grande do Sul na aprovação de Lula na Região Sul, que manteve sua média. A região está entre os grupos mais pessimistas com a economia, com 36% esperando piora na economia.

Dentre os grupos avaliados, os que mais aprovam o presidente são os mais pobres (42%), quem tem entre 45 e 59 anos de idade (44%), os mais velhos (47%), nordestinos (48%) e os menos instruídos (53%). Já os que mais reprovam o petista são homens (35%), quem tem entre 25 e 34 anos (38%), ensino superior (38%), evangélicos (44%) e os mais ricos (45%).