Caso Marielle: "Dia muito esperado", diz Anielle sobre decisão do STF

A ministra Anielle Franco celebrou a decisão da primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de tornar réus cinco acusados de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. "Um dia muito esperado pela nossa família e pela sociedade brasileira durante esses anos", disse Anielle pelas redes sociais. A ministra não está no Brasil, mas disse que acompanhou a distância o julgamento.

Estou em missão presidencial fora do Brasil, mas acompanho mesmo de longe a decisão do STF.



Um dia muito esperado pela nossa família e pela sociedade brasileira durante esses anos.



Desejo que o julgamento seja rápido, pois já esperamos tempo demais.



— Anielle Franco (@aniellefranco) June 18, 2024

A primeira Turma decidiu por unanimidade, nesta terça-feira (18/6), aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, Ronald Paulo de Alves Pereira e Robson Calixto Fonseca, o Peixe.

O caso foi para o STF porque um dos acusados, Chiquinho Brazão, tem prerrogativa de foro privilegiado por ser deputado federal. Apesar da defesa ter argumentado que na época do crime, Chiquinho ainda não era parlamentar, o argumento não foi aceito pela Corte.