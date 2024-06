Datafolha: Maioria dos católicos e evangélicos são contra o PL antiaborto

Um estudo recente realizado pelo Instituto Datafolha aponta que dois em cada três brasileiros são contrários ao Projeto de Lei 1904/2024, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). A pesquisa mostra também que o projeto é rejeitado pela maioria das pessoas que se declaram católicos ou evangélicos.

O projeto prevê uma alteração no Código Penal de 1940, que equiparando a pena de mulheres que realizarem aborto após a 22ª semana de gestação, em casos de estupro, à reclusão prevista para homicídio simples, que pode chegar a 20 anos.

O resultado apontou que 66% se posicionaram contrários à proposição, 29% foram favoráveis, 2% disseram que são indiferentes e 4% não souberam responder. Entre os evangélicos, 57% são contrários ao projeto, enquanto 37% são favoráveis, 2% são indiferentes e 5% não souberam responder. Entre os católicos, 68% se opõem à proposta, 28% apoiam, 2% são indiferentes e 3% não se posicionaram.

A pesquisa apontou ainda que nem todos os entrevistados estavam sabendo do projeto de lei. Enquanto 56% dos entrevistados afirmam conhecer o PL, 44% não têm conhecimento. Do total, 24% se consideram bem informados, 27% mais ou menos informados e 4% mal informados.



No Brasil, o aborto só é permitido em casos de gestação decorrente de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia fetal. Os dois primeiros estão previstos no Código Penal, enquanto o último foi autorizado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012. Em todos esses casos, não há limite de idade gestacional para a realização do procedimento.

Em 12 de junho, Arthur Lira colocou em pauta a apreciação do regime de urgência do projeto, aprovado em uma votação-relâmpago sem registro de votos, um gesto à bancada evangélica, liderada por Sóstenes.

Números por gênero

Os dados mostram também uma diferença de opinião entre homens e mulheres. Entre as mulheres, 69% são contrárias à proposição, comparado a 62% dos homens. O apoio ao PL é maior entre os homens (34%) do que entre as mulheres (25%).

A pesquisa ouviu 2.021 pessoas, com 16 anos ou mais, distribuídas em 115 municípios do Brasil, entre os dias 17 e 19 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Outros dados do Datafolha, de março deste ano, indicam que a percepção sobre a criminalização do aborto tem mudado: 52% dos brasileiros acreditam que mulheres que realizam abortos devem ser presas, uma queda em relação aos 58% registrados em 2018. Ao mesmo tempo, 38% dos entrevistados defendem a proibição completa do procedimento, 34% querem manter a legislação atual e 24% acreditam que o acesso ao aborto deve ser ampliado.

Saiba Mais Política Lula diz que "cinema e novela não são pra ensinar p******"

Lula diz que "cinema e novela não são pra ensinar p******" Política Troca de Nunes abrirá vaga na Alesp para policial que fez escolta de Lula

Troca de Nunes abrirá vaga na Alesp para policial que fez escolta de Lula Política TSE entende que legendas podem usar 'Fundão' para comprar imóveis em leilões