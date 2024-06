Bolsonaro fala sobre origem de apelido "mito" em divulgação de perfume

Bolsonaro no vídeo da campanha do perfume Mito - (crédito: Reprodução/Instagram/@michellebolsonaro)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) explicou a origem do apelido "mito" durante uma nova divulgação de seu perfume. Em um vídeo, divulgado nas redes sociais da esposa, Michelle Bolsonaro, o ex-presidente disse que o nome surgiu durante a época de escola.

Leia também: Mendonça diz que STF passa por cima do legislador em julgamento sobre drogas

"O 'mito' vem de um apelido meu, do passado, que era 'parmito'. E acabou ficando por aí. 'Par', eu sou 'parmeirense', e 'mito' do 'parmito', ou melhor, do 'palmito', né. Mas, no interior de São Paulo, o 'L' não tem muita vez não", disse ele.

'Mito' é o nome do perfume de Bolsonaro. De acordo com ele, a escolha foi feita por Michelle e Augustin Fernandes, empresário e dono da marca.

No vídeo, Bolsonaro fala sobre a experiência de lançar o perfume. "Para mim, é um momento de descontração. Jamais eu esperava estar fazendo um comercial de perfume e até sendo maquiado para posar para o perfume", conta.

Leia também: STF retoma julgamento sobre descriminalização do porte de maconha

A marca está promovendo uma campanha para o Dia dos Pais. Segundo a descrição, na compra de qualquer perfume Bolsonaro, o cliente participará de uma seleção que escolherá aleatoriamente três pessoas para posar junto com o ex-presidente, para as fotos da campanha.