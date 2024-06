Lula vai sancionar PL que legaliza cassinos se aprovado pelo Congresso

"Jogar baralho, jogar poker, por dinheiro, é proibido. Jogar cassino é proibido. Mas e a jogatina que você tem hoje na televisão, no esporte? Quem é que segura isso?", questionou o presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai sancionar o projeto de lei (PL) que legaliza cassinos e jogos de azar caso seja aprovado pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado ontem (20/6) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e pode ir ao Plenário.

Ao comentar sobre o projeto nesta sexta-feira (21), o petista disse não ser favorável aos jogos de azar, mas que também não os considera crime. E comparou os jogos com as bets, que permitem apostas on-line, frisando que os cassinos são voltados apenas para os mais ricos.

"Se o Congresso aprovar e for feito um acordo entre os partidos políticos e for aprovado sem nenhuma resistência, não tem porque não sancionar", afirmou Lula em entrevista à Rádio Meio, do Piauí. "Agora, essa promessa fácil de que vai gerar dois milhões de empregos, de que vai desenvolver não sei quanto, não é verdade", acrescentou.

O texto foi aprovado em votação apertada na CCJ. Parlamentares evangélicos já apresentaram um requerimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que a medida seja discutida em outras comissões. Eles são contra o texto. A base do governo não tem orientação sobre o projeto, mas votou majoritariamente a favor.

"Jogar baralho, jogar poker, por dinheiro, é proibido. Jogar cassino é proibido. Mas e a jogatina que você tem hoje na televisão, no esporte? Criança com um celular na mão fazendo aposta o dia inteiro? Quem é que segura isso?", questionou o presidente.

Ele argumentou ainda que não acredita que a legalização possa fazer com que a população mais pobre se endivide mais, mas que pode encontrar empregos nos cassinos e desenvolvimento em suas cidades.