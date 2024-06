Lula visita Chomsky, FHC e Raduan Nassar em agenda em SP

Em uma série de reuniões privadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta segunda-feira (24/6) o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), pela manhã, em São Paulo. O tucano completou 93 anos no último dia 18. O chefe do Executivo também se encontrou com os escritores Raduan Nassar e Noam Chomsky. Ambos visitaram o petista enquanto esteve preso na carceragem da Polícia Federal (PF), em Curitiba (PR).

O escritor paulista Nassar estreou na literatura em 1975 com Lavoura arcaica, romance que trata de relações familiares e amorosas em um meio rural marcado por afetos rústicos e duros. Já em 1978, publicou Um copo de cólera.

O linguista norte-americano Noam Chomsky, 95 anos, recebeu alta do hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista no último dia 18 e continuará o tratamento em casa. O escritor sofreu um acidente vascular cerebral em 2023, que deixou dificuldades na fala e afetou o lado direito do corpo.

Chomsky é considerado o fundador da linguística moderna. Além disso, ele se tornou uma figura central nos séculos XX e XXI, especialmente pelo papel de intelectual engajado e pela crítica à política externa dos Estados Unidos e de Israel e aos meios de comunicação. Por muitos anos, integrou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e atualmente é professor emérito de linguística na Universidade do Arizona.

A expectativa é de que Lula tenha outros encontros de cunho pessoal na capital paulista e retorne a Brasília no fim do dia.