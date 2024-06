Lula celebra liberdade de Assange: "Mundo está um pouco menos injusto"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta terça-feira (25/6) a libertação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Para o petista, o mundo está “um pouco melhor e menos injusto” com a decisão, embora seja tardia.



Assange firmou um acordo com a Justiça dos Estados Unidos e foi libertado da prisão onde estava, em Londres, Inglaterra. Ele vai se declarar culpado das acusações de espionagem. Porém, como já cumpriu a pena, será libertado em seguida, e deve seguir para a Austrália, onde tem cidadania.

“O mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1.901 dias preso. Sua libertação e retorno para casa, ainda que tardiamente, representam uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa”, escreveu Lula em sua conta no X.

WikiLeaks divulgou documentos sigilosos dos EUA

Em 2010, Assange divulgou milhares de documentos sigilosos dos Estados Unidos, especialmente sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão. O material continha uma série de abusos cometidos pelo governo norte-americano, incluindo mortes de civis e jornalistas, além de abusos cometidos por autoridades dos EUA. Pelo vazamento, Assange foi acusado de espionagem e de ameaça à segurança nacional do país.

Ele estava preso em Londres desde 2019. Antes disso, passou sete anos refugiado na Embaixada do Equador na capital inglesa.