Governo adia anúncio do Plano Safra 2024/2025 para semana que vem

O governo federal adiou o lançamento do Plano Safra 2024/2025 para a quarta-feira da semana que vem (3/7). A decisão foi tomada em reunião no Palácio do Planalto nesta terça (25/6), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Participaram do encontro os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), e Fernando Haddad (Fazenda), além da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

O lançamento do Plano estava previsto para esta quarta-feira (26/6), durante evento no Planalto. Porém, segundo Paulo Teixeira, a data foi alterada por questões de agenda. Ele falou brevemente com jornalistas após o encontro.

O Plano Safra inclui financiamentos para os produtores e é dividido em dois subprogramas: um para o agronegócio, e o outro para agricultores familiares. Os anúncios devem ocorrer no mesmo dia, mas em eventos separados.

Leia também: Teixeira confirma demissão de diretor responsável por leilão do arroz

A expectativa é que o Plano Safra deste ano supere o anterior, que contou com R$ 364,22 bilhões e foi o maior já anunciado. O setor espera contar, neste ano, com cerca de R$ 500 bilhões.

O governo considerou também fazer o anúncio em Rondonópolis, no Mato Grosso. O estado é o maior produtor de grãos do país. Porém, mudou a programação para realizar o evento em Brasília.