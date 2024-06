Cotado para presidir BC, Galípolo tem reunião fora da agenda com Lula

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, esteve nesta terça-feira (25/6) no Palácio do Planalto para uma reunião fora da agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O encontro tratou da meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional (CMN) vai se reunir na quarta-feira (26) para definir se mantém ou muda a meta. A expectativa é que o patamar seja mantido nos atuais 3%, com definição da meta contínua.

A participação do diretor não estava prevista nem na agenda oficial de Lula, nem na de Galípolo. Ele foi visto deixando o Planalto e, questionado por jornalistas, não comentou se participou de encontro com o presidente. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Presidência.

Além de Lula e Haddad, estavam presentes o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

Galípolo é o principal cotado para assumir a presidência do Banco Central após o fim do mandato de Roberto Campos Neto, em dezembro deste ano.