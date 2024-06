STF forma maioria para condenar homem que quebrou relógio no 8 de janeiro

O relógio de pêndulo do século 17 foi um presente da Corte Francesa - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos nesta sexta-feira (28/6) para condenar Antônio Cláudio Alves Ferreira, homem que ficou conhecido por destruir um relógio do século 17 durante o 8 de janeiro. A Corte ainda vai definir qual será a pena dele.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para condenar o homem a 17 anos de prisão. Ele foi seguido pelos ministros Flávio Dino e Dias Toffoli.

O ministro Cristiano Zanin votou por uma pena de 15 anos, assim como Edson Fachin. O ministro Luís Roberto Barroso afastou a condenação por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e entendeu que houve apenas golpe de Estado.

O processo atribui quatro crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

O relógio de pêndulo do século 17 foi um presente da Corte Francesa para dom João VI. Martinot era o relojoeiro de Luís XIV, o rei da França.



Esse é o relógio do Século XVII que Dom João IV ganhou da corte francesa. Só há dois relógios como este no mundo. O valor desse item é inestimável pic.twitter.com/z58Es84HJm — Jaqueline Fonseca (@fonsecajaqe) January 16, 2023