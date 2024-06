Bolsonaro sobre eleições: "Vamos vencer para voltar a um período de paz"

Jair Bolsonaro (PL) falou sobre as eleições de 2026, neste domingo (30/6), em Belém. O ex-presidente participou do evento de lançamento da pré-candidatura do delegado e deputado federal Eder Mauro (PL-PA), que vai disputar à prefeitura da capital paraense.

Na ocasião, Bolsonaro falou em "vencer para voltar a um período de paz e prosperidade", mas pontuou que é necessário passar por 2024 para chegar em 2026.

"Para chegar em 2026, temos que passar por 2024. Por todos os municípios do Brasil", disse o ex-presidente fazendo relação às eleições municipais.

O ex-presidente também falou sobre as eleições de 2022 em Belém, onde afirmou que "estávamos no caminho certo" e que "algo aconteceu no final de 2022".

"Não foram vocês que me tiraram de lá. Foi o sistema. Mas nós vamos vencer o sistema", declarou.

Inelegibilidade

Bolsonaro está inelegível por oito anos desde um ano atrás, com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deferida em 30 de junho de 2023. No plenário, os ministros formaram maioria ao reconhecer que houve prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação enquanto Bolsonaro ainda era Presidente da República.

Não podendo ser candidato em 2026, Bolsonaro deve indicar algum aliado para concorrer à Presidência. Em campanha do PL, partido do qual ele faz parte, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, afirmou que será Bolsonaro quem decidirá.

"Queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro", afirmou Costa Neto na propaganda.