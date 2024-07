Lula reclama de alta do dólar e aponta "especulação contra o real"

"Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real", disse o presidente - (crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (2/7) as altas recentes do dólar, e avalia que há "um jogo de interesse especulativo contra o real". O petista, que está hoje em Salvador, disse ainda que estuda medidas para conter o avanço da moeda, e que vai realizar uma reunião sobre o tema quando voltar a Brasília amanhã (3).

Nas últimas semanas, falas do presidente questionando a necessidade de se cortar gastos e criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vêm influenciando a alta do dólar. Porém, há outros fatores em jogo, como dúvidas do mercado exterior sobre a política de juros dos Estados Unidos e a possibilidade de eleição de Donald Trump.

Leia também:

"É um absurdo. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real", respondeu Lula ao ser questionado sobre o tema em entrevista para a Rádio Sociedade, de Salvador, Bahia.

O chefe do Executivo afirmou ainda que não acredita que as altas da moeda norte-americana sejam causadas por suas falas. Citando entrevista que deu para o portal UOL, na semana passada, ele argumentou que o aumento do dólar ocorreu 15 minutos antes de a entrevista começar.

Medidas contra a alta

"Eu tenho conversado com pessoas para ver o que a gente vai fazer. Estou voltando quarta-feira e vou ter uma reunião. Não é normal o que está acontecendo", disse ainda o presidente. Questionado sobre as medidas que pode adotar, porém, desviou. "Tenho que fazer alguma coisa, mas não posso falar, porque estaria alertando os meus adversários."

Ontem, a moeda fechou o dia em R$ 5,65, maior patamar desde janeiro de 2022. No cenário externo, um dos fatores foi a subida das taxas dos títulos do Tesouro norte-americano. No doméstico, os investidores reagiram a novas falas de Lula contra o Banco Central.

Dólar volta a subir nesta terça, com mercado atento às falas de Lula