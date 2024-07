Com Lula e Haddad, Conselho da Federação trata das dívidas dos estados

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também esteve no encontro, o governo espera finalizar a renegociação das dívidas com os governadores e com o Senado Federal ainda em julho. - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (3/7), de encontro do Conselho da Federação, no Palácio do Planalto. A reunião conta com ministros, governadores e representantes dos municípios, e trata de temas como a dívida dos estados, a reforma tributária, políticas para a Educação e outras demandas dos entes federados.



Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também esteve no encontro, o governo espera finalizar a renegociação das dívidas com os governadores e com o Senado Federal ainda em julho. “Esperamos que até o final do mês a gente consiga concluir essa negociação, e dar essa boa notícia para os entes federados”, declarou Haddad.

Governadores estão em Brasília desde ontem (2) para criar uma proposta de renegociação das dívidas dos estados. Eles se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deve apresentar uma proposta hoje que altere o indexador da dívida do IPCA + 4%, como é atualmente, para IPCA + 1%. A medida deve incluir ainda a criação de um fundo de equalização para que investimentos estaduais em segurança, saúde, educação e infraestrutura possam ser usados para o abatimento das dívidas

Os governadores também estiveram com secretários da Fazenda no final do dia. Os cinco estados com as maiores dívidas somam R$ 690 bilhões. São eles: Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Proposta em negociação

Entre os governadores presentes estão Ronaldo Caiado (Goiás), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte). Ao chegar no Planalto, Caiado voltou a chamar a correção atual da dívida, de 4% acima do IPCA, de “agiotagem”.

Ontem, Pacheco recebeu os governadores em sua Residência Oficial para uma reunião de mais de três horas. Ele deve convocar uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira para anunciar o que foi acertado no encontro. A solução ainda não está formulada, mas participantes do encontro de ontem avaliam que houve avanço.