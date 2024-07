Prefeitos gaúchos ocupam rampa do Planalto e pedem reunião com Lula

Presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, em frente ao Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

Prefeitos do Rio Grande do Sul foram até o Palácio do Planalto nesta quarta-feira (3/7) pedir uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo tentou subir a rampa do Planalto e chegou a causar temor sobre uma tentativa de entrada no Planalto.

Os prefeitos estão em Brasília para uma série de encontros com autoridades, pedindo mais recursos e medidas de apoio às cidades atingidas pelas enchentes. Eles foram ao Planalto pouco antes do evento de lançamento do Plano Safra 2024/2025, na tarde de hoje.

“A gente veio para cá porque sabe que só um ministro do governo vai resolver. Precisa o (Fernando) Haddad dar o ok na Fazenda, o Rui Costa na Casa Civil, e precisa o presidente Lula dizer: vamos apertar. A gente sabe que os desafios do governo federal são imensos, mas a gente precisa agora do socorro para os municípios, porque é lá na ponta que se resolvem as coisas”, disse a jornalistas o prefeito de Barra do Rio Azul (RS), Marcelo Arruda, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Segundo Arruda, as prefeituras pedem novas cotas extras dos Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a compensação com as perdas do ICMS, que deixou de ser cobrado durante a calamidade no Sul.

Os prefeitos subiram o início da rampa antes de serem parados por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O grupo então hasteou bandeiras do Rio Grande do Sul e cantou o hino do estado. Eles estavam acompanhados por parlamentares, incluindo os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Pompeo de Mattos (PDT-RS).

Governo não participou de audiência na Câmara

Questionado, Sóstenes negou que os prefeitos tinham intenção de forçar a entrada no Planalto. “Jamais. Os seguranças, inclusive, vinham orientando. Eu vinha orientando todo o grupo para chegarmos até aqui. Daqui estamos voltando para o lugar determinado pela segurança. Jamais invasão, nada disso. Os prefeitos gaúchos são muito respeitosos e educados”, respondeu o parlamentar.

Pela manhã, Sóstenes participou de audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que discutiu a ajuda aos municípios gaúchos, com a presença dos prefeitos. Ele criticou o governo por não ter enviado um representante à sessão.

“O governo federal tem feito parte da ajuda, mas é unânime a reclamação. Prefeitos de todos os partidos políticos dizendo ainda que a ajuda que chegou é insuficiente, e está chegando de forma morosa, burocrática”, disse o deputado.