Enchentes no RS: sobe para 180 o número de mortos; 32 estão desaparecidos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrou a 180ª morte causada pelas enchentes que atingiram o estado gaúcho. A vítima foi encontra em Roca Sales. Os municípios gaúchos com mais mortes são Canoas (31), Roca Sales (14) e Cruzeiro do Sul (12).

Passados mais de dois meses do início das fortes chuvas, 32 pessoas ainda seguem desaparecidas. A tragédia climática também deixou 806 feridos e afetou 478 municípios e 2.398.255 pessoas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que a previsão para julho deve ser de chuva acima da média em áreas do leste da região Sul, principalmente no nordeste do Rio Grande do Sul, que já vem sendo atingido por fortes chuvas nos últimos meses, e que ainda poderão dificultar a semeadura do trigo.

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, na semana passada, a criação do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de projetos e ações de reposta às enchentes que assolaram o estado.

"Composto por especialistas e pesquisadores de diversas áreas e de renome nacional e internacional, o grupo terá como missão analisar e propor políticas públicas voltadas ao enfrentamento da crise climática no RS", informou o governo.