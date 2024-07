Lula alfineta Tarcísio em evento: "Não vai a nenhum lugar que convido"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quinta-feira (4/7) a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante sua agenda no estado. Segundo o petista, Tarcísio é chamado para eventos em São Paulo, mas não aceita nenhum convite da Presidência.

Lula esteve pela manhã na cidade paulista de Salto, onde entregou 280 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). À tarde, ele estará em Campinas, onde anuncia obras e visita o Laboratório Órion, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).

"Eu não tenho que perguntar se o governador gosta ou não gosta de mim. Eu não quero casar com o governador. Eu quero governar esse país. E é por isso que eu venho. É uma pena, porque o governador poderia vir com a gente. Mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido", declarou Lula durante seu discurso.

Tarcísio é cotado como o principal candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para as eleições presidenciais de 2026. Além disso, apoia a candidatura à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), enquanto Lula apoia o deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP).

Recursos do governo federal

O chefe do Executivo aproveitou para alfinetar o governador paulista e Bolsonaro, citando que as obras que vai inaugurar em Campinas usaram recursos da Caixa Econômica Federal e do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Ele (Tarcísio) está convidado para vir, mas ele não vem. Ele não vem porque ele diz: ‘o dinheiro é do BNDES, não é do Lula. Eu tomei emprestado e eu vou pagar’. O que é que ele tem que saber? É que o BNDES empresta dinheiro para governador no meu governo, porque no governo deles não emprestava um centavo", enfatizou o presidente.



Embora governadores de oposição tenham participado de eventos ao lado de Lula no passado, eles estão evitando subir no palanque com o petista nas proximidades das eleições municipais. Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Cláudio Castro (PL), do Rio, e Tarcísio foram criticados por suas bases por participarem de eventos com o presidente no início deste ano.

Não é a primeira vez desde a última semana que Lula reclama da postura do governador. No sábado (29/6), durante evento na capital paulista, ele também lamentou a ausência de Nunes e de Tarcísio durante o anúncio de investimentos na Linha 5-Lilás do metrô.