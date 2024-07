Lula parabeniza novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta sexta-feira (5/7) o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. O líder do Partido Trabalhista britânico venceu ontem (4) as eleições-gerais e encerrou um período de 14 anos, com uma vitória por ampla margem de Starmer contra o ex-premiê Rishi Sunak.



Após a derrota, Sunak renunciou ao cargo e à liderança do Partido Conservador, e Starmer foi conduzido ao cargo pelo Rei Charles III. Lula desejou "um ótimo mandato" ao premiê e defendeu o fortalecimento dos laços diplomáticos.

Leia também:

"Quero saudar Keir Starmer, novo primeiro-ministro eleito do Reino Unido pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia", escreveu o petista em sua conta no X. Os dois estiveram juntos em dezembro de 2023, durante a COP28, em Dubai.

Quero saudar @Keir_Starmer, novo primeiro ministro eleito do Reino Unido pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia. … pic.twitter.com/lQLtKrXfsB July 5, 2024

Outros chefes de Estado também parabenizaram Starmer pela vitória, como os presidentes de Israel, Isaac Herzog, da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da França, Emmanuel Macron.