Paes lidera no Rio com 53% das intenções de voto, diz Datafolha

Divulgada nesta sexta-feira (5/7), a primeira pesquisa Datafolha sobre as eleições municipais do Rio de Janeiro indica que o prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 53% das intenções de voto e lidera com ampla vantagem com relação ao segundo e terceiro colocados — Tarcísio Moura (PSol), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%.

Em seguida, Cyro Garcia (PSTU) e Juliete Pantoja (UP) têm 3% cada. Os dois estão em empate técnico com relação a Tarcísio e Ramagem, uma vez que a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Rodrigo Amorim (União) e Marcelo Queiroz (PP) apresentam 2% cada. Dani Balbi (PCdoB) aparece com 1% das intenções de voto. Carol Sponza (Novo) não pontuou. Brancos e nulos somam 14%, e os que não sabem representam 5%.

A vantagem de Paes é expressiva. O atual prefeito tem quase o dobro de todos os demais adversários somados. Aliados entendem que a vantagem não deve ser tão grande durante a eleição, pois outras candidaturas terão maior visibilidade, mas não se descarta a possibilidade de vitória em primeiro turno.

Paes é aliado do presidente Lula, porém não pretende nacionalizar a eleição. Ramagem, por sua vez, é o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aposta nessa ligação para crescer nas pesquisas.

Rejeição

O Datafolha também questionou os eleitores em quais candidatos não votariam de jeito nenhum. O atual prefeito é rejeitado por 19% dos entrevistados. Os nomes com maior rejeição são Cyro Garcia (27%), Tarcísio Motta (22%) e Alexandre Ramagem (21%).

Empatado com Paes está Marcelo Queiroz, com 19% de rejeição. Em seguida vêm Amorim (18%), Dani Balbi (17%), Pantoja (15%) e Sponza (15%).

Enquanto todos os entrevistados disseram conhecer Eduardo Paes, o grau de conhecimento dos demais candidatos ainda é baixo. Apenas 37% têm algum nível de conhecimento sobre Ramagem, e 63% sobre Tarcísio.