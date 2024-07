Nikolas posta foto com Bolsonaro e causa ciúme em filho do ex-presidente

"No colo do ex mais amado do Brasil", escreveu Nikolas ao compartilhar a foto - (crédito: Instagram @nikolasferreiradm/Reprodução)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aproveitou a presença de Jair Bolsonaro (PL) na Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), que ocorre neste fim de semana em Balneário Camboriú, para ter um registro familiar com o ex-presidente. Em foto publicada nas redes sociais do mineiro, a filha de Nikolas está no colo de Bolsonaro, que é rodeado por Michelle Bolsonaro, a esposa do parlamentar e ele mesmo.

“No colo do ex mais amado do Brasil”, escreveu Nikolas na legenda da foto. Em um outro clique na mesma publicação, Bolsonaro aparece sozinho com a bebê.

A foto arrancou suspiros dos seguidores, que elogiaram o momento. “Coisa linda”, diz uma apoiadora. “Que fofura dessa neném linda com nosso presidente”, diz outra.

No entanto, o momento parece não ter agradado a todos. Em um comentário, Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, disse ser “legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não!”.

Carlos Bolsonaro parece não ter gostado do registro (foto: Instagram @nikolasferreiradm/Reprodução)

“De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nikolas”, emendou o filho de Bolsonaro. O comentário causou burburinho na publicação. “Conversa com teu velho no privado, não fique expondo certas coisas para servir de munição”, disse um usuário. “Ciumento, tem um pai bacana, tem que dividir”, disse.

Carlos é pai de Júlia, filha que teve com Martha Seillier, ex-diretora-executiva do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).