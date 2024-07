Sósia de Janja vai participar de corrida do Miss Bumbum 2024 na Paulista

Basta uma rápida busca nas redes sociais ou na internet para você encontrar uma enorme quantidade de sósias, sejam de atletas como, o Ronaldinho Gaúcho Sósia ou o Gabigordo, sósia de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Sósias de Roberto Carlos e Tim Maia também existem às pencas; e até alguns políticos, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro contam com os seus.

Aproveitando esta "moda", Lucimara Costa, representante de Minas Gerais no concurso Miss Bumbum 2024, se intitula sósia de Rosângela Lula da Silva, a primeira-dama Janja (PT). A concorrente é conhecida por sua militância política, tendo forte atuação na Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig) e em manifestações favoráveis à pautas progressistas.

Na posse do petista, em 1º de janeiro de 2023, Lucimara Costa foi a Brasília se manifestar com um cartaz em que estava escrito "Puta também é gente".

A candidata vai participar da tradicional corrida do Miss Bumbum na Avenida Paulista, saindo em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), nesta terça-feira (9/7), junto de outras 26 mulheres representando os outros estados brasileiros. As quinze mais votadas no site oficial do concurso irão avançar para a etapa do desfile que irá eleger a campeã.

Os organizadores destacam que a disputa terá um número recordes de mulheres trans.

Criado em 2011, o concurso que avalia glúteos femininos de todo o país já teve entre seus concorrentes celebridades, como Andressa Urach, Raissa Barbosa, Claudia Alende e Suzy Cortez.