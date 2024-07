"Responsabilidade é do presidente", diz Lula em post de 2022 sobre combustíveis

Internautas resgataram a postagem cobrando do presidente uma posição sobre o aumento do preço dos combustíveis. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Em meio a alta dos combustíveis a partir de terça-feira (9/7), uma postagem antiga do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2022, viralizou nas redes sociais, onde ele criticou o aumento dos preços no governo de Jair Bolsonaro. Na ocasião, Lula falou que a "responsabilidade é do presidente".

"Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina, ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros", disse o presidente em 29 de março de 2022.

Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina, ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. — Lula (@LulaOficial) March 29, 2022

Internautas resgataram a postagem cobrando do presidente uma posição sobre o aumento do preço dos combustíveis.

Aumento do preço dos combustíveis

Na terça-feira (9), a Petrobras decidiu reajustar o preço da gasolina e do gás de cozinha — comercializado para as distribuidoras, pela primeira vez no ano.

A companhia emitiu uma nota que revelando os novos valores. O litro da gasolina — antes vendido a R$2,81 — aumenta R$ 0,20, e passa a valer para R$ 3,01. Enquanto isso, o preço do botijão de gás tradicional, de 13kg, foi reajustado R$ 3,10 (de R$ 31,60 para R$ 34,70). A medida não vale para o diesel.