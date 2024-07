Lula recebe presidente da Itália nos 150 anos da imigração italiana ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira (17/7), no Palácio do Planalto, o presidente da República da Itália, Sergio Mattarella, para uma visita de Estado, onde o italiano teve todas as honras e subiu a rampa do Planalto. Essa é a primeira visita de um chefe de Estado italiano ao Brasil em 24 anos.

Enquanto aguardava a chegada do italiano na rampa, o presidente Lula não falou com a imprensa e, sorrindo, saudou os jornalistas com um "buongiorno", bom dia em italiano.

Após subir a rampa o presidente Italiano tem uma reunião bilateral com Lula onde serão assinados acordos e, conforme a nota do Itamaraty, serão tratados temas “das conjunturas regional e global, tais como o diálogo entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7; a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza; e a reforma das instituições de governança global", diz a nota.

A visita de Mattarella celebra o 150º aniversário da imigração italiana ao Brasil e deve incluir visitas a São Paulo, Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul, estados com forte presença de imigrantes e descendentes de italianos.

A reunião de Lula com Mattarella reforça os laços diplomáticos entre os dois países, no entanto, como a Itália é parlamentarista, a primeira-ministra da extrema-direita, Giorgia Meloni é a chefe do governo italiano e tem - efetivamente - poder decisão sobre as questões do País.

Em junho, na Itália, Lula se encontrou Meloni na cúpula do G7 - grupo das economias mais industrializadas do planeta: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Japão.

Hoje a Itália é um importante investidor em empresas de infraestrutura brasileiras, como a distribuidora estatal italiana Enel, que, entre outras operações, tem a concessão de distribuição elétrica em São Paulo, motivo de conversas de Lula com Meloni no encontro de junho.