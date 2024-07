8/1: PGR denuncia mulher que escreveu "perdeu mané" em estátua do STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra Débora Rodrigues dos Santos, que foi flagrada escrevendo a frase "perdeu mané" na Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 8 de janeiro de 2023.

Na ocasião, as sedes dos Três Poderes foram invadidas por extremistas que não concordavam com o resultado da eleição. Débora foi flagrada por fotógrafos que realizavam a cobertura dos atentados. Ela está presa desde 31 de março do ano passado.

Leia também: Bolsonaro sugere falar com chefes da Receita e do Serpro para blindar Flávio

Débora foi detida na oitava fase da Operação Lesa Pátria, iniciada pela Polícia Federal para investigar os crimes cometidos no dia dos ataques na capital federal. A frase escrita pela mulher faz referência a uma declaração do ministro Luís Roberto Barroso, que a proferiu após ser hostilizado em Nova York, em 2022, por manifestantes que não aceitavam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A extremista é acusada de "associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Leia também: Bolsonaro diz que Witzel pediu vaga no STF para blindar Flávio em investigação

Em nota, a defesa da mulher afirmou que a prisão de 480 dias "extrapola todos os prazos sem qualquer justificativa plausível". O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Caso o Supremo aceite a denúncia, ela se torna ré em uma ação penal.