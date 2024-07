Atos golpistas: dobra o número de brasileiros foragidos na Argentina 

Manifestantes invadem Congresso, STF e Palacio do Planalto. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Federal constatou que, no último mês, dobrou o número de brasileiros que pediram refúgio na Argentina para escapar das punições em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado — que culminaram na depredação dos prédios dos Três Poderes. Segundo estimativas da corporação, passaram de 60 para cerca de 120 os pedidos no país vizinho.

A informação foi adiantada pelo O Globo. Ao todo, são aproximadamente 180 foragidos alvos de inquéritos e ações penais envolvendo os ataques antidemocráticos. Os golpistas também tentam se refugiar no Uruguai, no Paraguai e Peru. Eles tentam chegar aos países em rotas fluviais e longas caminhadas, passando principalmente pelo Rio Grande do Sul.

A Polícia Federal conta com a colaboração de forças policiais de países vizinhos para identificar o paradeiro dos foragidos. As informações serão usadas para a criação de uma lista de procurados que será enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. O objetivo é extraditar os golpistas.