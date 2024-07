Bolsonaro diz que Ramagem "está pagando preço alto" pela coragem 

O ex-presidente Jair Bolsonaro exaltou o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), nesta quinta-feira (18/7), em um ato público no Rio de Janeiro. O ex-chefe do Executivo reiterou seu apoio à pré-candidatura do aliado para a Prefeitura do Rio e afirmou que ele está “pagando o preço pela coragem”. Os dois são alvo de uma investigação da Polícia Federal sobre o uso da Abin para espionagem ilegal.

Bolsonaro subiu em trio elétrico com Ramagem. Participaram da agenda o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), além de outros aliados do ex-presidente que também disputam as eleições municipais deste ano.

“O Ramagem, que eu conheci na transição de 2018, já começa a pagar um preço alto pela sua ousadia de querer pensar, sonhar e administrar uma cidade com respeito, com honradez e com orgulho”, disse Bolsonaro.

O ex-chefe do Planalto disse que fez o discurso para mostrar "possibilidades" no Rio. "Aqui não é campanha política, não é comício. É uma rápida passagem do que foi meu mandato, do que nós estamos apresentando como possibilidades para o Rio de Janeiro", afirmou.

No evento, Ramagem defendeu a eleição de uma "Câmara Municipal de direita" e que vai atuar para que Bolsonaro seja eleito novamente. "Em 2024 e 2026, temos que mostrar a força nas eleições para, em 2026, fazermos mais deputados, mais senadores, governadores e, se Deus quiser, acreditem, vamos fazer novamente Jair Messias Bolsonaro presidente", ressaltou.

Abin paralela

Nesta semana, Bolsonaro e Ramagem gravaram um vídeo juntos para divulgar os atos pelo estado. Até então, o ex-diretor da Abin corria o risco de perder apoio para a candidatura por ser o responsável por gravar a reunião que teve sigilo derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O registro mostra que Ramagem, Bolsonaro, o general Augusto Heleno e duas advogadas estiveram juntos para discutir um plano para blindar o senador Flávio Bolsonaro na investigação que apura o suposto esquema da "rachadinha" na época em que o filho do ex-presidente era deputado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A manutenção do apoio é considerada uma vitória de Flávio, o principal articulador da campanha do ex-diretor da Abin. Faltando apenas três meses para as eleições municipais, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece com 53% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Ramagem tem 9%.