Pesquisa aponta Nunes e Boulos à frente da disputa pela Prefeitura de SP

Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (19/7), aponta que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e Guilherme Boulos (PSol) lideram as intenções de voto na capital paulista.

Nunes, com 26,9%, e Boulos, com 24,7%, figuram em um cenário de empate técnico. Seguindo os líderes nas intenções de votos, figuram em empate técnico o trio formado pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 11,6%; o coach Pablo Marçal (PRTB), 10,9%; e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), 6,4%. No terceiro grupo estão a administradora Maria Helena (Novo), com 3,6%; e o deputado Kim Kataguiri (União), 2,4%. Foram ouvidos 1,5 mil eleitores da cidade de São Paulo.

O levantamento ouviu 1,5 mil eleitores de São Paulo entre os dias 14 e 17 de julho, e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. O cenário na cidade com o maior número de eleitores, 9,32 milhões, segue inalterado em relação à pesquisa do instituto de junho.

Com o período de convenções partidárias começando neste sábado (20) e indo até 5 de agosto, de acordo com o calendário determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os pré-candidatos irão oficializar as chapas que irão concorrer ao pleito em outubro.

Neste sábado (20), Boulos e Marta Suplicy (PT) farão um evento que já tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sete ministros confirmados: Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

“É quase a Esplanada dos Ministérios que vai estar nessa convenção”, brincou o pré-candidato Boulos em coletiva na quinta (18).

O MDB de Nunes, que busca a reeleição, marcou sua convenção para 3 de agosto. O vice aponta para o coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro, consolidando a disputa como uma repetição das eleições gerais de 2022 e como um forte indicador de caminhos para 2026.

O PSB marcou seu evento para o próximo fim de semana, em 27 de julho. Tabata ainda não tem vice definido. Já o PSDB, cujo pré-candidato Datena chegou a ser considerado como um possível vice para Tabata, marcou seu evento para 3 de agosto.

O União Brasil ainda não tem um posicionamento definido. Ainda que Kim Kataguiri tenha se colocado como um possível candidato, a sigla ainda não definiu um nome ou se irá apoiar a reeleição de Nunes e do coach Pablo Marçal.