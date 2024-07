Ricardo Nunes e Guilherme Boulos lideram disputa em SP, segundo Datafolha

Com cenário de estabilidade, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) aparecem nas primeiras colocações em São Paulo - (crédito: Isadora de Leão Moreira /Governo do Estado de SP; Ed Alves/CB/DA.Press)

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (5/7), aponta um cenário de estabilidade na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, com Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) aparecendo nas primeiras colocações com 24% e 23% dos votos, respectivamente.

Os outros candidatos que aparecem atrás então tecnicamente juntos, pela margem de erro de três pontos para mais ou menos. São eles: José Luiz Datena (PSDB), com 11%, Pablo Marçal (PRTB), com 10%, Tabata Amaral (PSB), com 7%. A candidata Maria Helena (Novo) aparece um pouco atrás com 5%.

Os outros candidatos que aparecem entre as intenções de voto são: Kim Kataguiri (União Brasil), com 3%, além de João Pimenta (PCO), Fernando Fantauzzi (DC) e Altino (PSTU), todos com 1%.

Na pesquisa, foram ouvidos 1.092 eleitores entre terça (2) e a quinta (4). Destes 10% declararam votar em branco ou nulo ou em ninguém, enquanto 3% disseram que não sabem em quem vão votar.

Leia também: Boulos diz que não pretende usar apoio de Lula para polarizar eleições em SP



O levantamento foi encomendado pela Folha de S. Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-001178/2024.

Cenário sem Datena e Kim Kataguiri

A pesquisa também questionou os eleitores sobre um cenário eleitoral sem José Luiz Datena (PSDB) e Kim Kataguiri (União), porque a candidatura de ambos é vista como incerta. O apresentador tem histórico de desistência, enquanto o deputado porque o partido dele deve apoiar a candidatura de Nunes.

Neste cenário, os votos de Datena migraram principalmente para Nunes (20%), Boulos (15%), Marina (10%) e Marçal (8%). Já sem Kim, Marçal passa a ser o maior beneficiário.

Votos espontâneos

O levantamento também analisou a intenção de voto espontâneo, ou seja, sem mostrar a lista de candiditados para o eleitor. Neste formato, Boulos sai da frente com 14%, enquanto Nunes ficou com 8%.

3% escolheram "o atual prefeito", como opção, seguidos de 3% para Marçal, 2% para Datena, 2% para Tabata e Kim com 1%. 55% afirmou não saber em quem votar.