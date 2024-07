Desistência de Biden repercute entre ministros do governo Lula

A desistência da candidatura à reeleição do presidente americano Joe Biden, no início da tarde deste domingo (21/7), repercutiu entre os ministros do alto escalão do governo Lula. O democrata anunciou que não iria mais concorrer por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que a decisão de Biden demonstra uma enorme grandeza no meio político. Ela também comentou que espera que o diretório do partido Democrata tenha sabedoria na hora de escolher o próximo concorrente.

Leia também: Joe Biden desiste de reeleição à Casa Branca

“Política não é personalismo, mas, sim, serviço a favor das ideias e valores. Biden dá demonstração enorme de grandeza política ao compreender que os Democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo. Que os Democratas tenham o mesmo altruísmo e sabedoria na escolha para confrontar o extremismo”, disse Tebet em um post na rede social X (antigo Twitter).

Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse também na mesma rede social, que a desistência de Biden é uma grande decisão para derrotar a extrema direita americana.

“Biden desiste de ser candidato a presidente dos EUA. Nova convenção escolherá o novo candidato dos Democratas. Grande decisão para derrotar a extrema direita norte-americana”, escreveu Paulo Teixeira.