União Brasil não define candidato para SP, mas fica perto de acordo com Nunes

Um dos partidos com a maior bancada no Congresso Nacional, além de 564 prefeituras em todo o país, o União Brasil deu largada às convenções partidárias para a prefeitura de São Paulo ainda com indefinições. O plano A, para a sigla, deve ser o apoio à candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes, que lidera as pesquisas em empate técnico com o deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP).

O vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, que também leva à frente a executiva do União Brasil na capital paulista, comunicou o adiamento da confirmação do nome que será apoiado pelo partido no pleito marcado para 6 de outubro. O anúncio ocorreu neste sábado (20/7), durante a convenção partidária da sigla em São Paulo.

Apesar da indefinição, Leite afirmou que o acordo com Nunes já está “90% fechado” e que a relação com o atual prefeito já está bem melhor. “Se a aliança, por acaso, ocorrer com o Ricardo Nunes, nós vamos exigir um governo de coalizão nos moldes europeus. O União Brasil tem projetos nacionais e não vamos nos pautar só pelas eleições municipais", afirmou o presidente do partido na capital paulista.

Caso o acordo não seja concretizado, o União ainda pensa em lançar uma candidatura própria. O nome mais cotado seria o do deputado federal Kim Kataguiri, um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL). Outra possibilidade seria a nomeação do próprio Milton Leite para a disputa.

Há também uma chance menor do partido apoiar a candidatura de Pablo Marçal, candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), e que aparece em terceiro lugar na última pesquisa espontânea conduzida pelo Instituto Paraná Pesquisas. Mesmo assim, Leite não enxerga como factível esta possibilidade.