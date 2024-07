Deputada bolsonarista e Felipe Neto discutem sobre decisão judicial

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) e o influenciador Felipe Neto trocaram farpas nas redes sociais ao comentarem uma decisão da Justiça movida pela parlamentar contra o criador de conteúdo. Na ocasião, Zanatta pediu a remoção de uma publicação feita por Felipe Neto em que o influenciador dizia que ela não havia utilizado a sua tiara de flores no Parlamento Europeu, acessório usado recorrentemente pela deputada.

"A tiara na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo. Essa moça usa quase o tempo inteiro, mas garante que não é essa a sua motivação. Porém, olha que curioso, ela tirou quando foi no parlamento europeu", escreveu Felipe Neto no X (antigo Twitter), em 13 de junho. A Justiça de Santa Catarina, no entanto, não acatou ao pedido da parlamentar. Nessa segunda-feira (22/7), Felipe Neto comemorou a decisão. "Bolsonaristas não cansam de perder", escreveu.

"É necessário entender a diferença entre ataque de ódio e crítica protegida pela liberdade de expressão. Na minha crítica, em momento algum chamo a deputada de nazista, apenas levanto questionamentos e digo o que as pessoas costumam interpretar, levantando a dúvida: ‘por que ela tirou a tiara quando foi falar no parlamento europeu?’. Tivesse a deputada lido a publicação com inteligência, veria que eu deixo claro que ela nega ter o nazismo como motivação para a tiara. Mas pedir pra bolsonarista ler alguma coisa com inteligência é uma tarefa difícil, de fato", completou.

Em suas redes sociais, também nessa segunda, Zanatta disse que Felipe Neto fala mal de bolsonaristas "para ganhar IBOPE". "Esse rapaz parece se sentir no direito de incitar ódio, colocando em risco famílias e reputações. Para ele e sua turma, liberdade de expressão significa fazer graves acusações disfarçadas de críticas. Mas, quando são criticados, correm para alegar que é discurso de ódio contra eles e até pedem censura das redes", disparou.

