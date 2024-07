Lula recebe Tony Blair e discute vitória da esquerda no Reino Unido

Lula recebeu Tony Blair no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (22/7) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta segunda feira (22/7), com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, e segundo a Secretaria de Comunicação, na reunião - que durou cerca de 45 minutos - Lula e Blair conversaram especialmente sobre a vitória da esquerda no Reino Unido.

Leia também: Lula diz que ficou assustado com fala de Maduro sobre banho de sangue

"Eles trocaram impressões sobre a volta do Partido Trabalhista ao poder no Reino Unido, após 14 anos de governos conservadores e falaram da importância dessa transição no momento atual. O presidente Lula falou também sobre a reunião de governos democráticos contra o extremismo, a ser organizada à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro próximo. Comentaram sobre as transformações em curso na geopolítica mundial.", afirma a nota.

Lula e Blair também falaram sobre a economia brasileira e os investimentos realizados especialmente na indústria automobilística. Agendas do G20 como a proposta de Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a taxação de super-ricos, além da presidência brasileira dos BRICS e da organização da COP30 em Belém, no ano que vem também foram foco da conversa entre os dois líderes.