Lula garante que vai tirar o Brasil do Mapa da Fome até 2026

Lula quer tirar o Brasil do Mapa da Fome até 2026 - (crédito: EBC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ao diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), QU Dongyu, que deveria “se preparar” para o anúncio de que o Brasil saiu do Mapa da Fome ainda durante o seu mandato. A fala de Lula ocorreu durante a reunião de ministros do G20 — grupo das 19 maiores economias do planeta mais União Europeia e União Africana —, quando foi anunciado o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

“Meu amigo diretor-geral da FAO, pode ir se preparando para anunciar em breve que o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome”, disse o presidente.

Lula reafirmou como principal objetivo do Brasil durante a gestão na presidência rotativa do G20 é a operacionalização do projeto de combate à insegurança alimentar não apenas entre os países participantes, mas em escala mundial.

“Esse será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços nos planos doméstico e internacional”, disse.

A promessa de Lula sobre a erradicação da fome no Brasil não é nova. Em outubro, ele disse que resolveria a mazela da fome até 2026, em uma declaração que, na ocasião, foi considerada atrapalhada, ao prometer que a fome seria resolvida, “mas sem guloseimas”.

“Nós vamos fazer as pessoas comerem 3 vezes ao dia e, se quiser comer 4, que coma. Mas comer de forma racional, sem guloseimas, porque a gente também não quer que as pessoas tenham peso excessivo”, afirmou o presidente do Brasil.