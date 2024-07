Lula lança projeto para Aliança contra a Fome e a Pobreza

Lula e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga no Rio de Janeiro - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quarta-feira (24/7) no Rio de Janeiro, do lançamento do projeto para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O anúncio ocorre no evento de ministros do G20 — Grupo das 19 maiores economias do mundo com a União Africana —, e é uma das principais bandeiras da gestão Lula no cenário internacional.

Antes do evento de pré-lançamento da proposta, o presidente brasileiro teve um encontro com o presidente do Banco Mundial, o indiano Ajay Banga, que declarou apoio à iniciativa brasileira. Banga ainda elogiou os programas brasileiros Bolsa Família e o SUS.

O presidente do Banco Mundial cumprimentou Lula pelo plano do Novo PAC, que apontou como ambicioso pelos seus mais de R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados em infraestrutura previstos. Banga ainda colocou o Banco Mundial como potencial parceiro do projeto e disse que a instituição pode ter mais projetos e parcerias com o Brasil.

Principal bandeira do Brasil à frente da presidência do G20, o texto base negociado será apresentado na reunião desta quarta-feira, que será a última, da força-tarefa do G20 de Combate a Fome e a Pobreza. Mas a formalização da aliança só será efetiva na Cúpula dos Chefes de Estado do bloco, que ocorre em novembro.