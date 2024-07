Lula anuncia R$ 41,7 bi do Novo PAC para transporte, desastres e infraestrutura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (26/7) mais resultados do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, com obras somando R$ 41,7 bilhões em investimentos do governo federal.



Lula participa, com ministros e governadores, de solenidade no Palácio do Planalto. A nova leva do PAC inclui 872 propostas, em 707 municípios, sendo a maior parte de responsabilidade do Ministério das Cidades.

Os aportes são destinados a obras de metrô, BRT, VLT, abastecimento de água, esgoto, contenção de encostas, e construção de centros comunitários. Dos R$ 41,7 bilhões, R$ 41,24 bilhões são da pasta de Cidades, e R$ 460 milhões são destinados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a construção de 30 Centros Comunitários pela Vida (Convive) espalhados pelo país, com objetivo de prover serviços públicos e reduzir a violência e criminalidade nos municípios.

No evento, estão presentes também os ministros Rui Costa (Casa Civil), Jader Filho (Cidades) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), além de governadores, como Raquel Lyra (Pernambuco).

Prevenção no Rio Grande do Sul

Em discurso, Jader Filho deu destaque à prevenção de desastres, especialmente no Rio Grande do Sul. “Tudo que foi, 100%, daquilo que foi apresentado pelo estado e municípios do RS foi atendido na seleção do PAC”, disse o ministro. Segundo ele, serão destinados R$ 6,5 bilhões para o estado.

Ao todo, considerando todo Novo PAC, serão investidos R$ 1,7 trilhão em obras de infraestrutura no país até 2028.

Veja as áreas e valores contemplados na nova leva do Novo PAC Seleções:

Mobilidade Urbana – Grandes e Médias Cidades: R$ 9,9 bilhões

Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana Sustentável - R$ 15,3 bilhões

Esgotamento Sanitário – Urbano - R$ 10,1 bilhões

Abastecimento de Água - Urbano - R$ 5,9 bilhões

CONVIVE - Centro Comunitário pela Vida - R$ 460 milhões