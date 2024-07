Com a benção de Alckmin, PSB oficializa Tabata como candida à prefeitura de SP

"Nós vivemos hoje no Brasil uma política polarizada. De um lado, quem acredita na democracia, no voto. E aqueles que gostam da ditadura e querem tirar o direito sagrado de o eleitor votar. O lado da Tabata é o nosso lado, é o melhor lado, o de quem quer trabalhar", emendou.

Além da deputada, o partido oficializou 56 candidatos a vereador para o legislativo paulistano.

Tabata aparece como quinta colocada, com 6,4% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa de julho do Instituto Paraná Pesquisas.

"Eu me sinto honrada e me sinto grata por subir nesse palco. Porque vamos falar a verdade: não era pra eu estar aqui. Esse aqui não é o lugar que prepararam pra mim quando eu nasci. Não é o lugar da filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. De uma criança que cresceu numa ocupação, numa casa construída em cima de um escadão num bairro pobre e longe do centro", afirmou.

"Eu tenho uma baita experiência em contrariar os profetas da derrota. A gente vai estar no segundo turno. Com a benção de Deus e o voto do povo, a gente vai vencer essa eleição. Eles vão vir com o ódio e a mentira, mas a nossa arma é a esperança", acrescentou a candidata.

Tabata, 30 anos, cresceu na Vila Missionária, na periferia de São Paulo. Deputada federal desde 2018, é formada em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Também neste sábado, o PSDB lançou o nome do jornalista José Luiz Datena à prefeitura de São Paulo. No começo do ano, Tabata tinha um acordo para o próprio Datena ser seu vice. Porém, o partido decidiu lançá-lo como candidato.