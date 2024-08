Oficialização da candidatura de Datena à prefeitura de SP é marcada por confusão

No entanto, a oficialização da corrida ao pleito foi marcada por confusão e bate boca. Um grupo do PSDB contrário à candidatura do apresentador de TV, liderado pelo ex-presidente do diretório municipal da sigla, Fernando Alfredo, que queria ser o candidato pelo partido, tentou entrar no plenário da Alesp, mas foi impedido por outros integrantes da convenção. A Polícia Militar foi acionada.

Ao chegar ao local, Datena criticou a ação. "Isso não é democracia. Nós não temos medo de combater essa gente. Por isso que queremos chegar a prefeitura de SP". Ao final, o jornalista não concedeu entrevista à imprensa, mas se dirigiu ao portão da Alesp onde o grupo antagônico estava e xingou os manifestantes de "vagabundos" e "filhos da p***" enquanto os presente entoavam "Datena é arregão".

Também neste sábado, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou neste sábado (27) Tabata Amaral como candidata à prefeitura de São Paulo. No começo do ano, Tabata tinha um acordo para ter o próprio Datena como vice. Porém, o partido decidiu lançá-lo como candidato próprio.