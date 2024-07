Anielle Franco se casa no RJ no dia do aniversário de Marielle

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, de 40 anos, subiu no altar na tarde deste sábado (27/7), e casou-se com o engenheiro Carlos Frederico da Silva, com quem tinha um relacionamento de seis anos.

A cerimônia religiosa ocorreu na Paróquia Santa Bernadete, em Higienópolis (RJ), e depois o casal recebeu cerca de 200 convidados em uma confraternização em Vargem Pequena.

A data escolhida pela ministra foi especial. Há 45 anos, em 27 de julho de 1979, nascia Marielle Franco, irmã da ministra que foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018. "Desde nova, eu costumava conversar com a Mari sobre como seria o meu casamento. Imaginava como a gente entraria na igreja, por exemplo. Eu sempre me pego pensando como gostaria que ela tivesse aqui nesse momento", disse Anielle à revista Vogue Noiva.

"Ela estará com a gente no casamento, assim como está em todos os momentos com a nossa família. Logo no início, antes de eu entrar, a minha sobrinha, filha da Mari, vai abrir o cortejo dos padrinhos com a placa dela. E as minhas filhas vão distribuir girassóis", completou à Vogue.

De acordo com a revista Vogue Noiva, diversas personalidades do meio político compareceram na confraternização. Entre eles, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro; Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas; Cida Gonçalves, ministra das Mulheres; Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações; Nísia Trindade, ministra da Saúde, e mais

Anielle também escolheu nomes do governo para a lista de padrinhos. Entre eles, a ministra da Gestão, Esther Dweek, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho.

Nas redes sociais, Anielle fez uma homenagem ao agora marido. "Do nosso jeito, com nossas manias, com nossas risadas, com nossa fé, com nossas meninas, com nossas famílias, como a gente ama, hoje e sempre", escreveu.