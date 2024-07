Itamaraty diz aguardar dados oficiais para avaliar reeleição de Maduro

O governo federal afirmou nesta segunda-feira (29/7) que aguarda a divulgação de dados oficiais sobre a eleição presidencial na Venezuela para se posicionar sobre o resultado. Nicolás Maduro, atual presidente, foi reeleito ontem (28) com 51% dos votos, segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano. A oposição, porém, contesta o resultado e o acusa de fraude.

“O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração”, diz nota divulgada pelo Itamaraty nesta manhã. “Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados”, acrescenta.

Leia também:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou a Caracas o seu assessor especial para assuntos internacionais, embaixador Celso Amorim, para acompanhar o pleito e a apuração dos votos. Ele deve se reunir ao longo das próximas horas com chavistas e oposição para avaliar o cenário político venezuelano.

Dados por mesa de votação

“(O governo) Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”, diz ainda o texto do Itamaraty.

Maduro venceu o candidato da oposição, Edmundo González, por 51% a 44% dos votos, de acordo com o CNE. Porém, a oposição defende que González venceu com 70%.

Até o momento, o governo venezuelano não divulgou as atas das mesas de votação.