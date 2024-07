Zema diz que Bolsonaro seria o candidato ideal contra Lula em 2026

O governador Romeu Zema (Novo) disse, nesta segunda-feira (29/7), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria o candidato ideal para representar a direita nas eleições presidenciais de 2026. No entanto, como o ex-presidente está inelegível, ele não poderá disputar o pleito.

Zema ainda comparou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora não tenha citado o nome do petista. Para ele, a inelegibilidade de Bolsonaro pode ser revertida até 2026, assim como a de Lula foi.

"Tudo muda… Aqui no Brasil alguém é condenado e ninguém esperava, alguém é ‘descondenado’ e ninguém esperava. Não é isso? Já tivemos tantos ‘descondenados’ aqui, por que não ele?", disse Zema em entrevista à CNN, usando a expressão que é geralmente usada pelos opositores como referência ao presidente Lula, em razão das condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula ficou inelegível para disputar as eleições com base na Lei da Ficha Limpa após ser condenado nos desdobramentos da Operação Lava Jato.

De acordo com a legislação, políticos condenados após uma decisão proferida por órgão colegiado não podem ter sua candidatura registrada, estando inelegíveis por um período de oito anos, contados de cada situação específica.

No entanto, em 2021, o STF decidiu anular as condenações do presidente Lula na Operação Lava Jato, o que fez com que Lula se tornasse elegível novamente.

Candidato em 2026

O governador mineiro também voltou a dizer que pode ser candidato nas eleições de 2026. Zema afirma que o nome que irá representar a direita ainda não está definido e que pretende "contribuir". Ele ainda disse que sua história na política é recente e que pretende participar "ativamente da campanha de 2026".

"Esse nome será decidido. Eu posso ser um apoiador, posso ser um candidato. O que quero é contribuir para um país melhor. Posso ser o candidato a presidente e posso simplesmente ajudar a varrer a sujeira de Brasília. Em ambos os casos, eu quero estar contribuindo", disse Zema.