PF indicia governador do Rio, Cláudio Castro, por corrupção passiva e peculato

Caberá à PGR analisar se existem elementos para apresentar uma denúncia contra governador do Rio ou se há a necessidade de outras diligências - (crédito: Carlos Vieira/CB)

A Polícia Federal (PF) indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), por corrupção e peculato. O irmão de consideração do governador, Vinicius Sarciá, também foi indiciado pelos mesmos crimes. O governador é suspeito de ter recebido propina e de ter envolvimento em um esquema que desviava recursos de programas do governo.

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão e um dos alvos foi Sarciá, que no governo de Castro foi nomeado para trabalhar na Agência de Fomento do Rio. Ele saiu do posto quando se tornou investigado.

O relatório da investigação foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no início de julho e está sob sigilo. O relator do caso, o ministro Raul Araújo, encaminhou o parecer da PF à Procuradoria-Geral da República (PGR), que irá analisar se existem elementos para apresentar uma denúncia ou se há a necessidade de outras diligências.

O indiciamento foi revelado pelo portal UOL e confirmado pelo Correio.

Castro é o quarto governador seguido do Rio a ser acusado de corrupção pela PF. Wilson Witzel, Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral também foram formalmente acusados.

A defesa do governador afirmou que não comentaria o caso, pois ainda não teria conhecimento do pedido de indiciamento.