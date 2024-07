PT contraria governo Lula e reconhece vitória de Maduro na Venezuela

Maduro venceu a eleição, segundo o CNE venezuelano, com 51,2% dos votos, contra 44% de Edmundo González. A oposição, no entanto, contesta resultado - (crédito: Juan BARRETO / AFP)

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) contrariou o governo federal e divulgou uma nota, na noite desta segunda-feira (29/7), em que reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela. O governo de Luiz Inácio de Lula da Silva tem se mantido cauteloso e o Itamaraty elogiou “o caráter pacífico” do pleito.



“Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais”, diz a nota.

Leia também: Lula conversa com Biden sobre eleição na Venezuela diante do aumento da tensão



Maduro venceu a eleição, segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano, com 51,2% dos votos, contra 44% de Edmundo González. A oposição, no entanto, contesta esse resultado e afirma que González venceu com 70% dos votos.

Na nota, o PT demonstra apoio a Maduro e ao resultado, pontuando que a eleição foi uma “jornada pacífica, democrática e soberana”. Além disso, garante ter “certeza” de que o CNE, que vem sendo acusado de ocultar dados públicos, “dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba”.

“Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela”, observa a sigla comandada pela deputada Gleisi Hoffmann (PR).

Além disso, o comunicado critica indiretamente o fato de que a comunidade internacional pressiona para que os dados sejam divulgados de forma transparente para, então, reconhecer os resultados. Citando “graves problemas” no país, o PT opina que as questões na Venezuela são “em grande medida causados por sanções ilegais” e que o partido permanecerá “vigilante”, na busca de evitar “violência e ingerência externa” em assuntos que abrangem toda a América Latina.

“O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa”, finaliza.

Governo Lula cauteloso



O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, se reuniu na segunda-feira (29) com Maduro, que, por sua vez, prometeu liberar ao Brasil os dados da eleição em até três dias.

"O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.