Dia Nacional do Funk é sancionado por Lula e será comemorado em 12 de julho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, na terça-feira (30/7), o Dia Nacional do Funk. A data será comemorada anualmente, em 12 de julho. O projeto é de autoria do ministro das Relações Internacionais Alexandre Padilha, quando ele ainda era deputado federal, em 2021.

"Reconhecimento mais que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo. O funk é muito mais do que um gênero musical; é uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades. O funk é voz, é identidade, é resistência", afirmaram Lula e Padilha, nas redes sociais.

A data foi escolhida em homenagem ao Baile da Pesada, que foi importante para a popularização do funk. O evento foi realizado em 12 de julho de 1970, no Canecão, casa de shows da Zona Sul do Rio de Janeiro. Com a consolidação do ritmo musical, os bailes funk se multiplicaram nas comunidades cariocas a partir da década de 1990 e, depois disso, as produções do estilo se difundiram por todo o Brasil.



Na justificativa do projeto apresentado em 2021, Padilha argumentou que a criação de um dia nacional para celebrar a cultura funk significa a institucionalização de um espaço para que se discutam políticas públicas capazes de atender as demandas das comunidades.

"Sabendo que o acesso à renda, ao lazer e a equipamentos de cultura são direitos negados às comunidades vulnerabilizadas por todo o país, a mobilização aqui apresentada pretende estabelecer uma data a fim de criar esse espaço de debate, fomentando a valorização da cultura popular", pontuou o então deputado.

Com informações da Agência Senado