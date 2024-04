Anitta lança ‘Funk generation’ e dá destaque a gênero marginalizado

Que Anitta é uma das grandes estrelas pop do Brasil, isso é óbvio. No mais recente projeto da cantora, lançado na madrugada desta sexta-feira (26/4), ela se propõe a explorar o funk com toda a disposição e recursos técnicos ao alcance. Funk generation é o sexto álbum de inéditas da discografia e, desde o lançamento, tem causado ampla repercussão nas redes sociais pelas batidas ritmadas e proposta de resgatar, a cada faixa do projeto, o ritmo tipicamente brasileiro. Canções como Funk rave, Used to be e Mil veces haviam sido disponibilizadas previamente como parte da campanha de lançamento do registro musical.

Funk generation chega com os dois pés na porta ao tratar um gênero musical como verdadeiro objeto de pesquisa para a construção das 15 faixas que o compõem. Durante a fase de idealização do disco, Anitta se reuniu com compositores e produtores em imersões artísticas e, com eles, produziu as primeiras batidas e criou melodias para o que viria a ser o mais recente lançamento da cantora. Para além das claras referências do funk nas faixas do álbum, Anitta não se limita a fazer um “copia e cola” de músicas que fazem sucesso dentro do gênero, mas bebe da fonte que concedeu a ela os primeiros trabalhos como artista, como quando integrava o Furacão 2000.

My new album 'Funk Generation' is now available on all platforms! This project brings nuances of this 100% Brazilian musical genre and marks my journey as a person and an artist. ????????



Funk is part of the culture of those who live in Brazilian favelas, where I come from. It has… pic.twitter.com/MCaB8ZvZ5H — Anitta (@Anitta) April 26, 2024

Natural de Honório Gurgel, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Anitta esteve ligada ao funk desde o início da carreira. Eu vou ficar e Menina má são exemplos do natural direcionamento da cantora ao gênero, que tem ganhado cada vez mais expressão e visibilidade internacional graças aos esforços dela e de tantos outros artistas dedicados a divulgar o funk. Colaborações internacionais, inclusive, podem ser conferidas tanto na produção de Funk generation — caso do produtor Diplo e do duo Stargate —, bem como na participação especial do cantor e compositor britânico Sam Smith na faixa Ahi.

O funk como gênero musical surgiu no subúrbio do Rio de Janeiro, região onde desenvolveu características próprias e, rapidamente, foi abraçado pela população pelas batidas energéticas e letras quase sempre relacionadas ao dia a dia dos moradores das favelas. O estilo encontra semelhanças com o Miami bass, subgênero do hip hop norte-americano feito em meados da década de 1980.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Ibarra