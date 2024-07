No Mato Grosso do Sul, Lula sobrevoa áreas de queimada no Pantanal

O presidente Lula, em Corumbá, sobrevoou áreas com queimadas no Pantanal do Mato Grosso do Sul. O bioma sofre com seca histórica - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou, nesta quarta-feira (31/7), áreas de queimadas no Pantanal sul-matogrossense. Ele desembarcou em Corumbá pela manhã, onde foi recebido pelo governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e por parlamentares do estado.

Lula e Riedel embarcaram juntos em um helicóptero da Marinha, e percorreram focos de incêndio nos arredores da cidade. O Pantanal sofre com um nível recorde de queimadas neste ano, e com uma seca histórica. Até o momento, foram registrados 82 focos de incêndio, dos quais 45 foram extintos e 37 estão ativos.

Leia também: Lula sanciona política de manejo do fogo após queimadas recordes no Pantanal

Lula vistoriou ainda as aeronaves utilizadas no combate ao fogo, e também visitou a Base Prevfogo/Ibama de Corumbá, onde conversou com lideranças da Brigada Pantanal. No início da tarde, o presidente vai sancionar a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, pelo Projeto de Lei (PL) N° 1.818/2022, além de anunciar novas medidas de prevenção e combate às queimadas.

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente divulgados hoje, o governo federal conta com 890 servidores no combate às chamas, sendo 491 militares, 351 do Ibama e do ICMBio, 38 da Força Nacional de Segurança Pública e 10 da Polícia Federal. Também estão em operação 15 aeronaves e 33 embarcações.

Entrega de obras no Mato Grosso

Ministros do governo também acompanham Lula na visita ao Mato Grosso do Sul, incluindo Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), José Múcio (Defesa), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social).

Depois, a comitiva presidencial vai para Várzea Grande, no Mato Grosso, onde participa da entrega de obras de ampliação de aeroportos e unidades do Minha Casa Minha Vida.